Житель Марьинки получил ранения и сотрясение мозга от обстрела боевиков
Понедельник, 1 мая 2017, 11:32
Во время обстрела боевиками Марьинки в воскресенье получил ранения 52-летний местный житель.
Как сообщает пресс-служба полиции Донецкой области, в воскресенье в 20.00 мужчина, находясь в собственном дворе по улице Полиграфической, услышал взрыв, в результате которого получил осколочное ранение лица и сотрясение мозга.
Пострадавший самостоятельно поехал в больницу, где медики оказали ему помощь.
Следственно-оперативная группа полиции выяснила, что накануне происшествия мужчина проходил лечение в терапевтическом отделении городской больницы и уехал домой за необходимыми вещами, где попал под обстрел.
По данному факту открыто уголовное производство по ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.