На Европейской площади в Киеве проходит первомайская акция

В марше-акции, посвященной Международному дню трудящихся, на Европейской площади принимают участие несколько тысяч человек.

Как сообщает Укринформ, они несут флаги с надписями "Социал-демократическая партия", "Киевский городской совет профсоюзов", флаги Украины и воздушные шарики красного цвета с надписью 1 мая. Также они держат плакаты со словами: "Первомаю быть", "За мир, труд, справедливость" и другие.

Участники марша сплотились вокруг сцены с символикой СДП, установленная возле Украинского дома.

По периметру Европейской площади дежурят около двух сотен правоохранителей и несколько машин патрульной полиции. Провокаций не наблюдается, обстановка спокойная.

Акция направлена на защиту прав работающего человека, в защиту права на достойные работу, зарплату и пенсию и тому подобное. Организаторами выступили Федерация профсоюзов Украины и Социал-демократическая партия.

Сбор участников происходил с девяти часов утра в течение часа на перекрестке улиц Прорезная и Крещатик. Затем участники марша выстраивались в блоки по городам и областям. Участие в шествии также принимает лидер СДП Сергей Каплин.