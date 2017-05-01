Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Днепре произошла потасовка между социалистами и профсоюзами

Понедельник, 1 мая 2017, 14:56

В Днепре произошла стычка между участниками демонстраций социалистов и представителей профсоюзов.

Как сообщает Depo.Днипро, демонстрация трудящихся, которая остановилась на площади возле горсовета, слушала выступление одного из организаторов, который говорил в громкоговоритель. Между тем проспектом двигалась колонна с флагами социалистов.

Мужчины с площади пытались вручить людям с красными воздушными шариками открытки, однако мужчины спортивной внешности начали запрещать это делать. Началась потасовка, которую быстро разняли полицейские.

 
Все фото Depo.Дніпро

Социалисты пришли к центральной площади Героев Майдана, после чего организаторы объявили, что флаги нужно сдать. Демонстранты разошлись.

 

Издание также пишет, что с 10:00 до 11:00 центральный проспект Днепра "волнами" перекрывали из-за прохождения колонн демонстрантов. Маевка "советских офицеров" на площади у Театра оперы и балета в Днепре прошла в плотном окружении полиции.

 

Полиция области переведена на усиленный режим несения службы. Центр Днепра патрулирует кавалерийский взвод.

Темы: Днепр
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
Днепр
Драка со стрельбой: в сети появилось видео "вручения повестки" в Днепре. Полиция проводит проверку
Маневрировали на двух лодках: ССО показали, как разбили оккупантов на одном из островов Днепра
Российские "военкоры" опасаются, что Украина может форсировать Днепр – ISW
Последние новости
07:15
Россияне атаковали 20 "Шахедами", 19 из них сбила ПВО
06:56
В Одессе снова прогремели взрывы
06:40
В трех областях была объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации
06:20
ЦНС: Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
05:46
видеоВ Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
Все новости...
Реклама: