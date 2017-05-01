Семерых граждан Украины, задержанных в Великобритании, вскоре депортируют.

Об этом в эфире телеканала "112.Украина" сообщила вице-консул Украины в Лондоне Юлия Помазан.

По ее словам, депортация состоится в связи с нарушением украинцами местного законодательства в миграционной сфере.

Помазан сообщила, что личности всех задержанных уже установлены и подтверждены, а после разговора с полицией их направят в миграционные центры для оформления документов на депортацию.

Также она отметила, что относительно капитана судна решается вопрос о привлечении его к ответственности.

Как известно, 7 граждан Украины были задержаны по подозрению в нелегальном пересечении границы в Орфорде в графстве Саффолк на востоке Англии, где незадолго до этого села на мель яхта. Судно подало сигнал бедствия, береговая охрана направила на место происшествия спасателей, которые отбуксировали его в Орфорд.