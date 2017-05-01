Для безопасности 1 и 2 мая в Одессе будут работать три тысячи правоохранителей

Безопасность в Одессе 1 и 2 мая будут обеспечивать более трех тысяч правоохранителей Нацполиции и Нацгвардии.

Об этом заявил первый замглавы МВД Сергей Яровой, сообщает пресс-служба ведомства.

На Куликовом поле был проведен инструктаж руководителей и командиров подразделений, обеспечивающих правопорядок.

"Основные задачи перед правоохранителями - обеспечение безопасности граждан, недопущение каких-либо провокаций, конфликтов, столкновений, совершение террористических атак", - отметил Яровой.

В настоящее время работники НП и НГ ориентированы в первую очередь на превентивные меры, в Одессу привлечены спецподразделения полиции особого назначения и патрульные экипажи из других регионов, отметили в МВД.

Как известно, с 29 апреля в Одессе правоохранители начали работать в усиленном режиме.

Украинская правда