Трамп заявил, что счел бы за честь встречу с лидером КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с лидером КНДР Ким Чем Ыном, если обстоятельства будут "подходящими".

Об этом Трамп заявил в интервью Bloomberg.

"Если бы было уместно встретиться с ним, я был бы абсолютно уверен и для меня было бы честью сделать это. Если бы это произошло при подходящих обстоятельствах", - заявил президент США.

"Большинство политиков никогда бы так не сказали, но я говорю, что при правильных обстоятельствах я бы с ним встретился. У нас есть срочные новости", - отметил Трамп, говоря о своей готовности встретиться с лидером КНДР.

Как известно, ранее в интервью CBS Трамп назвал Ким Чен Ына "умным парнем" и добавил, что ситуация, которая складывается в КНДР с ядерными испытаниями, не может продолжаться и дальше.

Также на днях Трамп провел телефонные переговоры с главами правительств Таиланда, Сингапура и с президентом Филиппин Родриго Дутерте, которого пригласил на беседу в Белый Дом. Во время разговоров речь шла о возможности экономического и дипломатического давления на КНДР.

Украинская правда