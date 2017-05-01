Белый дом: Обстоятельства для встречи лидеров США и КНДР неблагоприятные
Понедельник, 1 мая 2017, 23:46
Обстоятельства для встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына пока не являются благоприятными.
Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, пишет Радио Свобода.
Как отметил Спайсер, в ближайшем будущем он не видит возможностей для встречи двух лидеров.
По его словам, Ким должен продемонстрировать "добрую волю".
Как известно, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном.