Россия и ОРДЛО игнорируют требование украинской стороны привлечь к ответственности боевика за домогательства к наблюдательнице ОБСЕ.

Об этом в своем Facebook написала вице-спикер ВР, представитель в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко по итогам заседания Трехсторонней контактной группы в Минске.

"Аргументы другой стороны (России и ОРДЛО - ред.): и этот товарищ был не очень-то и пьяный, и не очень-то и вооружен, так, пару автоматов. И это просто ментальная и культурная разница в общении. Он просто брал у женщины телефон, а в ваших Европах просто иначе знакомятся, женщина не так поняла "гусара", - написала Геращенко.

Также, по ее словам, против того, чтобы осудить боевика, российская сторона выдвинула аргумент, что "ну подумаешь, человек на блокпосту решил взять телефончик у красивой женщины. У вас он на Евровидении человек с голой задницей перед всеми к певице приставал. И хохот...".

Как сообщалось, 5 мая был зафиксирован факт сексуальных домогательств со стороны вооруженного мужчины в ОРДО в отношении члена патруля миссии ОБСЕ женского пола.

Глава СММ ОБСЕ в Украине Ертурул Апакан осудил такое сексуальное домогательство и обратился к боевикам с требованием разобраться с этим случаем.