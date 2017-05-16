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"Яндекс", "Вконтакте" и Мail.Ru должны запретить до 1 июня

Вторник, 16 мая 2017, 14:56

Указ президента о расширении санкций относительно РФ вступит в силу не позднее 1 июня.

Об этом свидетельствует порядок официального обнародования нормативно-правовых актов и вступления их в силу, изложенный в соответствующем указе президента.

"Законы Украины, другие акты Верховной Рады, акты Президента Украины, Кабмина не позднее чем в 15-дневный срок после их принятия в установленном порядке и подписания подлежат обнародованию на государственном языке в официальных печатных изданиях", - говорится в документе.

В то же время, в указе о расширении санкций сказано, что он вступает в силу со дня его опубликования.

Таким образом официальные печатные издания, "Официальный вестник Украины" и газета "Урядовый курьер", должны опубликовать указ до 1 июня.

В СНБО заявили, что ответственность за реализацию указа возложена на СБУ, НБУ и Кабмин. А в СБУ "Украинской правде" заявили, что вопросами реализации запретов заниматься Государственная служба спецсвязи и защиты информации Украины. По телефону в этом ведомстве отказались предоставить любые комментарии. 

Как известно, 16 мая президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых "Аэрофлот", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компания "Яндекс" и другие.

Украинская правда

Темы: СМИинтернетсанкции
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