"Яндекс", "Вконтакте" и Мail.Ru должны запретить до 1 июня

Указ президента о расширении санкций относительно РФ вступит в силу не позднее 1 июня.



Об этом свидетельствует порядок официального обнародования нормативно-правовых актов и вступления их в силу, изложенный в соответствующем указе президента.



"Законы Украины, другие акты Верховной Рады, акты Президента Украины, Кабмина не позднее чем в 15-дневный срок после их принятия в установленном порядке и подписания подлежат обнародованию на государственном языке в официальных печатных изданиях", - говорится в документе.



В то же время, в указе о расширении санкций сказано, что он вступает в силу со дня его опубликования.



Таким образом официальные печатные издания, "Официальный вестник Украины" и газета "Урядовый курьер", должны опубликовать указ до 1 июня.



В СНБО заявили, что ответственность за реализацию указа возложена на СБУ, НБУ и Кабмин. А в СБУ "Украинской правде" заявили, что вопросами реализации запретов заниматься Государственная служба спецсвязи и защиты информации Украины. По телефону в этом ведомстве отказались предоставить любые комментарии.



Как известно, 16 мая президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых "Аэрофлот", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компания "Яндекс" и другие.



Украинская правда