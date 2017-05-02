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СМИ: Украинский политзаключенный скончался в российском СИЗО

Вторник, 2 мая 2017, 01:04
СМИ: Украинский политзаключенный скончался в российском СИЗО

29 апреля в ростовском следственном изоляторе скончался гражданин Украины Артур Панов, которого российские власти обвиняют в подготовке террористического акта в России.

Об этом сообщает российское издание "Фонтанка".

Причиной смерти указывается сердечная недостаточность. Ему было 19 лет.

Как пишет издание, 14 февраля в Северо — Кавказском военном окружном суде Ростова начался судебный процесс по делу Артура Панова, вместе с ним на скамье подсудимых также оказался и ростовский студент, которому инкриминируют содействие в "преступной деятельности" украинца.

Панов был задержан в начале декабря 2015 года в Ростовской области. По версии российских властей молодой человек под видом беженца пересек украино-российскую границу с целью совершения теракта на территории России.

На момент задержания Панову не было и 18-ти лет.

Темы: украинцыполитзаключенныеРосcия
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