СМИ: Украинский политзаключенный скончался в российском СИЗО
29 апреля в ростовском следственном изоляторе скончался гражданин Украины Артур Панов, которого российские власти обвиняют в подготовке террористического акта в России.
Об этом сообщает российское издание "Фонтанка".
Причиной смерти указывается сердечная недостаточность. Ему было 19 лет.
Как пишет издание, 14 февраля в Северо — Кавказском военном окружном суде Ростова начался судебный процесс по делу Артура Панова, вместе с ним на скамье подсудимых также оказался и ростовский студент, которому инкриминируют содействие в "преступной деятельности" украинца.
Панов был задержан в начале декабря 2015 года в Ростовской области. По версии российских властей молодой человек под видом беженца пересек украино-российскую границу с целью совершения теракта на территории России.
На момент задержания Панову не было и 18-ти лет.