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Трамп и Путин поговорят по телефону 2 мая

Вторник, 2 мая 2017, 05:27

Президент США Дональд Трамп пообщается по телефону с российским лидером Владимиром Путиным во вторник, 2 мая.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом.

Переговоры назначены на 12:30 по местному времени (19:30 по Киеву).

Высокопоставленный представитель администрации Трампа сказал, что оба лидера, вероятно, обсудят ситуацию в Сирии.

Первый телефонный разговор между Трампом и Путиным произошел в конце январе. Позже они также общались по телефону, однако лично не встречались.

Ранее сообщалось, что Трамп и Путин могут встретиться в конце мая.

Темы: ТрампПутин
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