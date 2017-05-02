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В Киеве такси влетело в отбойник: водитель погиб, пассажир в реанимации

Вторник, 2 мая 2017, 10:09

В Киеве на проспекте Победы такси врезалось в отбойник. Водитель погиб, пассажиру оторвало руку.

Как сообщает dtp.kiev.ua, водитель Киа такси поздно заметил опору путепровода, выкрутил руль влево и врезался правой стороной в отбойник.

Водитель такси погиб на месте. Пассажиру, музыканту, оторвало руку. Мужчина в критическом состоянии был госпитализирован в реанимацию 17 политравмы.

"Все время просил спасти конечность. Руку забрали с ним, однако удастся ли пришить - неизвестно, очень сильно повреждена", - говорится в сообщении.

Там также отмечается, что, по словам пассажира, водитель был пьян.

На месте работает полиция и оперативно-следственная группа.

Обломки авто забросали три встречных ряда, движение ограничено в обоих направлениях.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДТПКиев
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