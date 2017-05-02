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В СИЗО Ростова опровергли информацию о смерти украинца

Вторник, 2 мая 2017, 10:41
Артур Панов
Wikipedia

В ростовском СИЗО опровергли информацию о смерти украинца Артура Панова.

Об этом УНИАН сообщили в Генеральном консульстве Украины в Ростове-на-Дону.

"Мы связались с российскими органами власти. В УФСИН и в СИЗО сказали, что Панов жив и здоров", - сказал дипломат.

Как сообщалось, ранее о смерти Панова заявило российское издание "Фонтанка".

Издание писало, что 19-летний украинец умер 29 апреля, причиной смерти указывается сердечная недостаточность.

Панов был задержан в начале декабря 2015 года в Ростовской области. По версии российских властей, молодой человек под видом беженца пересек украино-российскую границу с целью совершения теракта на территории России.

На момент задержания Панову не было и 18 лет.

Темы: Росcияполитзаключенные
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