Конгресс США до 5 мая должен принять решение о $560 млн для Украины

В Конгрессе США представлен консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2017 год, согласно которому на программы помощи Украине планируется выделить не менее 560 млн долл. США, принятие закона должно состояться до 5 мая.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Посольство Украины в США.

"В частности, на военную помощь и помощь по вопросам безопасности Украине до конца бюджетного года (до 1 октября) - не менее 238 млн долл. США", - говорится в сообщении.

Отмечается, что без учета кредитных гарантий, которые в этом году пока не рассматриваются, ассигнования на другие программы помощи планируется даже увеличить (на 27 млн долл. США, по сравнению с 2016 годом).

По данным посольства, выделенные средства на укрепление оборонительных возможностей Украины являются лишь частью от общей суммы 350 млн долл. США, которая может быть использована после 1 октября 2017 года.

Следующим этапом вступления в силу консолидированного закона станет его принятие Сенатом и Палатой представителей, которое должна состояться до 5 мая, и в дальнейшем подписание президентом США.

Ранее сообщалось, что Комитет Палаты представителей по бюджетным ассигнованиям одобрил итоговую версию оборонного бюджета на этот фискальный год.

Европейская правда