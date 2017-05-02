Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Одесса: обстановка спокойная, у женщины забрали "георгиевскую ленту"

Вторник, 2 мая 2017, 12:10

Обстановка в Одессе спокойная, полиция зафиксировала лишь один случай ношение гражданкой "георгиевской ленты".

Об этом сообщил начальник Департамента превентивной деятельности Нацполиции Игорь Бабич, сообщает пресс-служба полиции.

По его словам, с женщиной была проведена разъяснительная работа, ленту изъято.

Бабич отметил, что больше всего граждан на Куликовом поле правоохранители ожидают ближе к обеду. Все локации перекрыты нарядами полиции и Нацгвардии.

 
Фото Нацполиции

Граждане могут свободно попасть на территорию Куликова поля через арочные металлоискатели. При этом правоохранители осматривают вещи посетителей, а при необходимости - проводят поверхностный осмотр и самих посетителей.

Полиция напоминает, что к месту проведения массовых мероприятий на Куликовом поле запрещено проносить огнестрельное или холодное оружие, взрывчатку и другие предметы, которые могут быть использованы для совершения террористического акта или нанесения телесных повреждений другим лицам.

Вместе с тем, "Автомайдан-Одесса" сообщает, что его активисты организовали блокпост на трассе "Одесса-Киев" и не пустят в город сепаратистов.

Как известно, 2 мая 2014г. во время гражданских столкновений между пророссийскими и проукраинскими активистами погибли 48 человек и более 200 пострадали. Большая часть погибших умерли во время или в результате пожара в Доме профсоюзов на Куликовом поле. Однако первыми жертвами столкновений были проукраинские активисты, которые погибли в районе Греческой площади.

Темы: Одессаполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Все новости...
Одесса
В Киеве и Одессе разоблачена сеть подпольных покер-клубов, которые прикрывались спортивным покером
Российские "Шахеды" атаковали порт Одессы: повредили зерновой терминал
Залужный назначил нового начальника одесского военкомата
Последние новости
09:13
фото"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ
09:04
Что будет после F-16. Какие самолеты и вертолеты упомянули как потенциальное пополнение Сырский и Олещук
08:55
Зеленский в Давосе встретился с королем и премьером Бельгии, которая председательствует в Совете ЕС
08:38
Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны
08:35
В столице Кыргызстана упал вертолет Ми-8: есть погибший и раненые
08:09
ВСУ за сутки уничтожили 730 оккупантов и 13 танков
07:53
Американские Apache и Super Cobra или французские "Миражи". Какие самолеты и вертолеты могут усилить авиацию Украины
07:51
Россияне активизировались на Лиманском и Авдеевском направлениях, здесь отбили 63 атаки − Генштаб
07:36
Габек обвинил правую "АдГ" в намерениях сделать Германию "такой страной как Россия"
07:15
Россияне атаковали 20 "Шахедами", 19 из них сбила ПВО
Все новости...
Реклама: