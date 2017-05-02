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"Оппоблок" заявляет, что троих его одесских депутатов вызвали на допрос

Вторник, 2 мая 2017, 12:35

Полиция вызвала на допрос во вторник троих депутатов Одесского облсовета от "Оппозиционного блока".

Как сообщает пресс-служба партии, депутатов облсовета Виктора Баранского, Виталия Саутенкова и Александра Адзеленко вызвали на допрос в рамках уголовного производства, которое касается расследования гибели людей в Доме Профсоюзов на Куликовом поле 2 мая 2014 года.

"По дороге в мужской монастырь на молебен в память о жертвах трагедии меня остановила полиция совместно с представителями радикальных организаций, то ли это Правый сектор, то ли автомайдан, не понятно. Они вручили мне повестку. Человек 15 было представители автомайдана, они со всех сторон заблокировали машину. Вручили повестку явиться сегодня в 9 утра в следственное управление УВД области на допрос по делу 2 мая", - заявил Баранский.  

В пресс-службе также заявили, что в настоящее время у депутата Одесского областного совета от "Оппозиционного блока" Сергея Червякова СБУ проводит обыск также в связи с событиями 2 мая.

Как известно, 2 мая 2014г. во время гражданских столкновений между пророссийскими и проукраинскими активистами погибли 48 человек и более 200 пострадали. Большая часть погибших умерли во время или в результате пожара в Доме профсоюзов на Куликовом поле. Однако первыми жертвами столкновений были проукраинские активисты, которые погибли в районе Греческой площади.

Темы: ОдессаОппозиционный блок
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