Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Одессе почтили память погибших 2 мая украинских активистов

Вторник, 2 мая 2017, 12:54
В Одессе почтили память погибших 2 мая украинских активистов
Думская

Около ста человек приняли участие в поминальной акции по первым погибшим в трагедии 2 мая 2014 года в Одессе – представителям проукраинской стороны гражданских столкновений Игорю Иванову и Андрею Бирюкову.

 
Все фото "Думской"

Как передает "Интерфакс-Украина", на углу улиц Дерибасовской и Преображенской участники акций разместили на ограде тротуара фотографии погибших, цветы и ленты в цветах украинского флага.

В рамках мероприятия прошла панихида по погибшим.

 

Как сообщает пресс-служба полиции Одесской области, во время проведения поминальных молебнов по погибшим 2 мая 2014 на Соборной площади нарушений общественного порядка не допущено.

 

Полиция продолжает усиленное патрулирование центральных улиц и площадей

"Украинская правда" в Threads

Темы: Одессадело 2 мая
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Все новости...
Одесса
Российские "Шахеды" атаковали порт Одессы: повредили зерновой терминал
Залужный назначил нового начальника одесского военкомата
Зеленский: Оккупанты будут бояться приближаться к Крыму и нашим берегам Азовского моря
Последние новости
09:13
фото"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ
09:04
Что будет после F-16. Какие самолеты и вертолеты упомянули как потенциальное пополнение Сырский и Олещук
08:55
Зеленский в Давосе встретился с королем и премьером Бельгии, которая председательствует в Совете ЕС
08:38
Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны
08:35
В столице Кыргызстана упал вертолет Ми-8: есть погибший и раненые
08:09
ВСУ за сутки уничтожили 730 оккупантов и 13 танков
07:53
Американские Apache и Super Cobra или французские "Миражи". Какие самолеты и вертолеты могут усилить авиацию Украины
07:51
Россияне активизировались на Лиманском и Авдеевском направлениях, здесь отбили 63 атаки − Генштаб
07:36
Габек обвинил правую "АдГ" в намерениях сделать Германию "такой страной как Россия"
07:15
Россияне атаковали 20 "Шахедами", 19 из них сбила ПВО
Все новости...
Реклама: