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Большинство раненых военных в понедельник пострадали на Луганском направлении

Вторник, 2 мая 2017, 13:35

За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, четверо получили ранения.

Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге во вторник.

"Основные потери вчера наши войска понесли на Луганском направлении, там трое раненых. И еще один получил ранения на позиции шахта "Бутовка", - уточнил он.

По словам Мотузяника, всего на Луганском направления в понедельник произошло 6 вражеских вооруженных провокаций.

На Донецком направлении зафиксировано 17 обстрелов, 7 из них из тяжелого вооружения. При этом враг выпустил по украинским защитникам 80 минометных снарядов.

"Очень беспокойно вчера было в Авдеевке. Боевые действия начались около 17 часов и не прекращались до конца суток. Противник несколько раз открывал огонь из минометов с трех различных направлений", - отметил представитель Минобороны по вопросам АТО.

На Мариупольском направлении произошло 32 обстрела, из которых 6 из тяжелого оружия, было выпущено около 30 мин.

Украинская правда

Темы: АТО
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