СБУ задержала в Одессе группу людей по подозрению в подготовке терактов

СБУ задержала в Одессе группу местных жителей, которые подозреваются в подготовке террористических актов, диверсий и провокаций.

Скриншот с видео СБУ

Об этом сообщает во вторник управление СБУ в Одесской области.

"Оперативники спецслужбы с задействованием спецподразделения "Альфа" задержали в Одессе группу местных жителей, которые обоснованно подозреваются в подготовке террористических актов, диверсий и провокаций", - говорится в сообщении.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.