В РФ заявили о выявлении канала контрабанды оружия из Украины

Брянской таможней совместно с УФСБ России по Брянской области выявлен контрабандный канал по перемещению из Украины в РФ основных частей огнестрельного оружия, посредством международных почтовых отправлений.

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Об этом сообщает во вторник Федеральная таможенная служба РФ.

В таможне отметили, что установлены три лица из числа граждан РФ (получателей посылок), причастные к контрабанде в Калужской, Московской областях и г. Москве.

Изъято 7 стволов от пистолетов и затвор винтовки "Маузер 98". Кроме этого, в ходе проведенных обысков были обнаружены и изъяты части оружия, боеприпасы, приспособления для зарядки патронов, приспособление для изготовления боеприпасов.