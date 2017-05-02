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В РФ заявили о выявлении канала контрабанды оружия из Украины

Вторник, 2 мая 2017, 14:06

Брянской таможней совместно с УФСБ России по Брянской области выявлен контрабандный канал по перемещению из Украины в РФ основных частей огнестрельного оружия, посредством международных почтовых отправлений.

 
Все фото российской таможни

Об этом сообщает во вторник Федеральная таможенная служба РФ.

В таможне отметили, что установлены три лица из числа граждан РФ (получателей посылок), причастные к контрабанде в Калужской, Московской областях и г. Москве.

 

Изъято 7 стволов от пистолетов и затвор винтовки "Маузер 98". Кроме этого, в ходе проведенных обысков были обнаружены и изъяты части оружия, боеприпасы, приспособления для зарядки патронов, приспособление для изготовления боеприпасов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Росcияконтрабандаоружие
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