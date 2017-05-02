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Москаль: сын экс-главы РГА на Закарпатье незаконно вез $400 тыс за границу

Вторник, 2 мая 2017, 14:46
Москаль: сын экс-главы РГА на Закарпатье незаконно вез $400 тыс за границу

Сын бывшего председателя Тячевской РГА на Закарпатье пытался незаконно вывезти за границу 400 тысяч долларов наличными.

Об этом заявил на своей странице в Facebook губернатор Закарпатья Геннадий Москаль.

По его словам, в понедельник вечером пограничная полиция Румынии задержала двух граждан Украины, жителей Тячевского района: 24-летнего Михаила Йовдия и его жену - 23-летнюю Елену Йовдий. Оба пересекли украинскую-румынскую границу на автомобиле Maserati в международном пункте пропуска "Солотвино - Сигет Мармацией".

При осмотре автомобиля румынские полицейские обнаружили 400 тысяч американских долларов, спрятанных под запасным колесом. Вопреки таможенным правилам деньги не были задекларированы ни при выезде из Украины, ни при въезде в Румынию.

24-летний Михаил Йовдий - это сын Василия Йовдия, руководителя партии "Единый центр" в Тячевском районе, бывшего неоднократного председателя Тячевской райгосадминистрации.

Москаль добавил, что сам автомобиль Maserati был куплен в то время, когда Василий Йовдий руководил Тячевским районом.

Губернатор отметил, что незадекларированные 400 тысяч долларов скорее всего будут конфискованы в госбюджет Румынии.

"Напоследок вопрос - кто поверит, что наши таможенники не заметили 400 тысяч долларов под запасным колесом? Лично я не верю, потому поручил прокуратуре и СБУ провести тщательную проверку этого факта и привлечь их к ответственности", - добавил Москаль.

Украинская правда

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Темы: МоскальЗакарпатьеРумыния
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