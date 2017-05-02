Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Представители ОРЛО посетят тюрьмы на контролируемой территории - СМИ

Вторник, 2 мая 2017, 15:52

Представители ОРЛО планируют посетить тюрьмы и колонии на востоке Украины, где находятся лица, задержанные за преступления против Украины.

Об этом сообщают источники Громадського.

Верификация находящихся в украинских тюрьмах представителей так называемой "ЛНР" должна начаться 4 мая.

Верификация призвана подтвердить или опровергнуть нежелание некоторых лиц быть переданными в рамках обмена пленными на оккупированную территорию.

Осуществляется она при участии представителей миссии ОБСЕ и Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Как отмечается, процесс верификации с так называемой "ДНР" уже идет.

Также сообщается, что представители ОРДО уже посетили несколько мест содержания на подконтрольной Украине территории.

Как сообщают сепаратистские СМИ, так называемую делегацию ОРЛО будет представлять, в частности, участница рабочей группы по обмену пленных "ЛНР" Ольга Кобцева.

26 апреля Трехсторонняя группа в Минске договорилась о работе подгруппы по безопасности и верификации списков пленных.

28 апреля началась верификация заявлений преступников, которых можно помиловать в обмен на содержащихся в плену в оккупированных Луганской и Донецкой областях людей.

Темы: тюрьмаЛНР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Все новости...
тюрьма
Оккупанты пополняют подразделения внутренних войск заключенными или подозреваемыми – штаб
Корректировщик ракетных ударов по Днепру получил 15 лет тюрьмы
Россия создает "сеть тюрем" для украинцев – АР
Последние новости
09:13
фото"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ
09:04
Что будет после F-16. Какие самолеты и вертолеты упомянули как потенциальное пополнение Сырский и Олещук
08:55
Зеленский в Давосе встретился с королем и премьером Бельгии, которая председательствует в Совете ЕС
08:38
Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны
08:35
В столице Кыргызстана упал вертолет Ми-8: есть погибший и раненые
08:09
ВСУ за сутки уничтожили 730 оккупантов и 13 танков
07:53
Американские Apache и Super Cobra или французские "Миражи". Какие самолеты и вертолеты могут усилить авиацию Украины
07:51
Россияне активизировались на Лиманском и Авдеевском направлениях, здесь отбили 63 атаки − Генштаб
07:36
Габек обвинил правую "АдГ" в намерениях сделать Германию "такой страной как Россия"
07:15
Россияне атаковали 20 "Шахедами", 19 из них сбила ПВО
Все новости...
Реклама: