Сенат США отложил законопроект о санкциях против России

Комитет Сената Соединенных Штатов Америки по международным отношениям отложил на неопределенный срок рассмотрение законопроекта о введении новых санкций против Российской Федерации.

Об этом сообщает The Washington Post.

К обсуждению темы санкций в комитете планируют вернуться после результатов расследования о вмешательстве Кремля в выборы президента США в 2016 году.

Председатель комитета Сената по международным отношениям Коркер заявил, что Сенат хочет получить "ряд фактов", прежде чем продолжить работу с законопроектом.

Отмечается, что законопроект закрепляет действующие санкции против России, введенные в 2014 году, и вводит новые ограничительные меры против лиц, причастных к российским кибератакам.

Несмотря на временное приостановление рассмотрения законопроекта о санкциях, Коркер заверил, что он продолжит работу с сенатором Бенджамином Кардином над его законодательными инициативами по противодействию российской пропаганде.

Спикер сенатора Кардина подчеркнул, что законопроект о противодействии российской пропаганде станет первым шагом к привлечению России к ответственности за ее действия по дестабилизации ситуации.

Напомним, группа сенаторов от республиканцев и демократов объявила о представлении на рассмотрение Сената закона о расширении санкций против России из-за кибератаки и агрессию в Сирии и в Украине еще в январе.

Принятие законопроекта позволит ввести визовые ограничения и заморозить активы лиц "участвующих в действиях, подрывающих кибербезопасности общественной или частной инфраструктуры и демократических институтов" или способствуют такой деятельности.

Европейская правда