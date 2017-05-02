Прокуратура начала производство за незадекларированные $400 тыс. в "Maserati"

Прокуратура Закарпатской области начала уголовное производство по факту злоупотребления властью или служебным положением должностными лицами МП "Солотвино" Закарпатской таможни ГФС по ч.2. в 364 Уголовного кодекса.

Об этом 2 мая сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Предварительно установлено, что таможенники МП "Солотвино", злоупотребляя своим служебным положением, не осуществили должным образом таможенное оформление автомобиля "Maserati", который двигался из Украины в Румынию в направлении "выезд". В результате таких незаконных действий работников таможни на теритторию Румынии без надлежащего таможенного декларирования было перевезено около 400 тыс. долларов наличными", - отметила Сарган.

"Румынские полицейские обнаружили спрятанные под запасным колесом 400 тыс. долларов. Такие противоправные действия таможенников повлекли тяжкие последствия для государственных интересов. Продолжаются первоочередные следственные действия", - сообщила она.

фото - facebook Лариси Сарган

Как известно, ранее глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль сообщил, что сын экс-председателя Тячевской РГА пытался незаконно вывезти за границу 400 тыс. долларов наличными, полиция Румынии обнаружила денежные средства, спрятанные под запасным колесом.

"Вопреки таможенным правилам, деньги не были задекларированы ни при выезде из Украины, ни при въезде в Румынию. Пограничная полиция задержала двух граждан Украины", - сообщил он.

Украинская правда