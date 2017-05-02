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Песков: Встречу в "нормандском формате" не устроить до выборов президента Франции

Вторник, 2 мая 2017, 22:09

Пока не завершились выборы президента Франции, возможности оперативно провести встречу лидеров в "нормандском формате" нет.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

"В плане "нормандского формата" сейчас будет не то, чтобы пауза, но сейчас просто нет возможности его в быстрой перспективе собирать или инициировать проведение ... Потому что, очевидно, что сначала - во Франции выборы президента, потом парламентские выборы. Будет определенное формирование команды", - заявил Песков.

"Хотя и Путин, и Меркель отметили, что наверное на экспертном уровне будут люди, которые смогут продолжить уделять внимание нормандскому формату", - добавил он.

Как известно, в ходе пресс-конференции 2 мая по итогу встречи с президентом РФ Ангела Меркель заявила, что не считает целесообразным заключение нового соглашения в рамках процесса мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

"Моя убедительная просьба к российскому президенту заключается в том, чтобы сделать все возможное, чтобы обеспечить его выполнение (действующего Минского соглашения)", - заявила Меркель.

В свою очередь Путин заявил, что "нынешняя власть в Украине утратила шанс реализовать "минские соглашения", но  несмотря на это "нужно продолжать усилия именно в "нормандском формате".

Темы: Минские соглашенияРосcияПутин
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