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Лутковская: Уже год просим МИД уделить Панову больше внимания

Вторник, 2 мая 2017, 23:48

В следственном изоляторе Ростова-на-Дону (РФ) подтвердили, что украинский политзаключенный Артур Панов жив.

Об этом в эфире "5 канала" заявила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская.

"Есть подтверждение от следственного изолятора о том, что он жив, но я бы хотела завтра переговорить с консулом, который также владеет информацией, у которого также этот вопрос на контроле", - отметила омбудсмен.

"Мы уже год просим и Министерство иностранных дел уделить Панову больше внимания, учитывая то, что он болен. Он имеет ряд диагнозов", - отметила Лутковская.

Также она отметила, что не смогла связаться по телефону с российским омбудсменом, но продолжит попытки установить с ним контакт.

Как известно, ранее в СМИ появилась информация о том, что Панов умер в ростовском СИЗО от сердечной недостаточности. В пресс-службе ГУФСВП по Ростовской области эту информацию не подтвердили.

В Северо-Кавказском окружном военном суде, который будет рассматривать дело Панова, заявили, что 19-летний украинец этапирован в здание суда в Ростове-на-Дону, где во вторник состоится очередное заседание по его делу.

Интерфакс-Украина

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Темы: РосcияСИЗО
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