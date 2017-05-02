Обстрел под Авдеевкой: 1 военнослужащий погиб

В результате обстрелов позиций одной из механизированных бригад ВСУ неподалеку Авдеевки погиб один военнослужащий.

Об этом вечером 2 мая сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"По предварительной информации, в результате обстрела позиций одной из механизированных бригад, личный состав которой выполняет боевые задачи на Донецком направлении близ Авдеевки, погиб военнослужащий ВСУ", - отметили в штабе.

Сообщается, что боевики применяли минометы калибра 120-мм и 82-мм, гранатометы различных систем и пулеметы крупного калибра.

"Противник вел огонь со стороны н.п. Яковлевка и Ясиноватая, находящихся на территории, временно неподконтрольной Украине", - отметили в штабе.

Как известно, ранее в СЦКК заявили, что 2 мая незаконные вооруженные формирования ОРДО неоднократно совершали обстрелы участков местности вблизи Авдеевки, позиций ВСУ и ключевых объектов инфраструктуры.

"Начиная с 17:20 противник применил 4 мины калибра 120 мм, 12 мин калибра 82 мм, СПГ, РПГ, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, что является грубым нарушением "Минских соглашений", - заявили в СЦКК.

Кроме того вечером 2 мая исчезло электроснабжение на Донецкой фильтровальной станции, которая обеспечивает питьевой водой более 600 тыс. мирных жителей Авдеевки, Ясиноватой и Донецка, причины устанавливаются.

Украинская правда