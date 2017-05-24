Бизнесмену Грановскому сообщили о подозрении. Не депутату

Генеральная прокуратура сообщила о подозрении в уклонении от уплаты налогов бизнесмену Александру Грановскому.

Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Речь идет о досудебном расследовании преступлений, совершенных должностными лицами мощного дистрибьютора табачной продукции - ООО "Мегаполис Украина" (с мая 2016 ООО "Тедис Украина").

"По результатам расследования получено достаточно доказательств для сообщения о подозрении жителю города Одесса украинскому олигарху Александру Грановскому в совершении уголовных преступлений", - сказано в сообщении.

Речь идет о подозрении в уклонении от уплаты налогов, входящих в систему налогообложения, введенных в установленном законом порядке, совершенном лицом, которое обязано их платить, и которые привели к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах), ч. 2 ст . 205 УК Украины (фиктивное предпринимательство, то есть создании субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

Как установлено в ходе предварительного расследования, Грановский по предварительному сговору со служебными лицами ООО "Тедис Украина", которым уже сообщено о подозрении в совершении преступлений в сфере хозяйственной деятельности, создал преступную схему уклонения от уплаты налогов, от которой подконтрольные миллионеру предприятия были выгодоприобретателями.

В связи с изложенным, 23.05.2017 следователями и прокурорами Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины Александра Грановского сообщено о подозрении в совершении вышеуказанных уголовных преступлений.

В настоящее время досудебное расследование продолжается, проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий с целью установления всех фактических обстоятельств совершения уголовных преступлений и привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.

Украинская правда