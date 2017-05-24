Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Бизнесмену Грановскому сообщили о подозрении. Не депутату

Среда, 24 мая 2017, 11:46

Генеральная прокуратура сообщила о подозрении в уклонении от уплаты налогов бизнесмену Александру Грановскому.

Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Речь идет о досудебном расследовании преступлений, совершенных должностными лицами мощного дистрибьютора табачной продукции - ООО "Мегаполис Украина" (с мая 2016 ООО "Тедис Украина").

 

"По результатам расследования получено достаточно доказательств для сообщения о подозрении жителю города Одесса украинскому олигарху Александру Грановскому в совершении уголовных преступлений", - сказано в сообщении.

Речь идет о подозрении в уклонении от уплаты налогов, входящих в систему налогообложения, введенных в установленном законом порядке, совершенном лицом, которое обязано их платить, и которые привели к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах), ч. 2 ст . 205 УК Украины (фиктивное предпринимательство, то есть создании субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

Как установлено в ходе предварительного расследования,  Грановский по предварительному сговору со служебными лицами ООО "Тедис Украина", которым уже сообщено о подозрении в совершении преступлений в сфере хозяйственной деятельности, создал преступную схему уклонения от уплаты налогов, от которой подконтрольные миллионеру предприятия были выгодоприобретателями.

В связи с изложенным, 23.05.2017 следователями и прокурорами Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины Александра Грановского сообщено о подозрении в совершении вышеуказанных уголовных преступлений.

В настоящее время досудебное расследование продолжается, проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий с целью установления всех фактических обстоятельств совершения уголовных преступлений и привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Все новости...
Последние новости
09:49
В Украине за год вдвое вырос спрос на гибридные авто: что выбирают украинцы
09:39
Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico
09:22
Макрон прокомментировал возможное возвращение Трампа к власти
09:19
Французский производитель автокомпонентов Faurecia избавился от активов в России
09:13
фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ
09:04
Что будет после F-16. Какие самолеты и вертолеты упомянули как потенциальное пополнение Сырский и Олещук
08:55
Зеленский в Давосе встретился с королем и премьером Бельгии, которая председательствует в Совете ЕС
08:38
Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны
08:35
В столице Кыргызстана упал вертолет Ми-8: есть погибший и раненые
08:09
ВСУ за сутки уничтожили 730 оккупантов и 13 танков
Все новости...
Реклама: