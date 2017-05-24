Антикоррупционная спецоперация: у луганского налоговика изъяли $3,8 миллиона

У задержанного в результате одномоментной антикоррупционной спецоперации экс-руководителя Государственной налоговой администрации Луганской области Александра Антипова изъяли 3,8 миллиона долларов наличности.



Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, отчитываясь перед парламентом в среду.



"Уже задержаны и доставлены в Генеральную прокуратуру в наручниках 22 бывших руководителя налоговой системы, нанесшие ущерб Украине - около 10 миллиардов долларов. В частности, среди них руководители-налоговики таких областей как Харьковская - Денисюк, Луганской – Антипов. Кстати при обыске у него в чемодане нашли 2,8 миллиона долларов (позже в ГПУ уточнили сумму - 3,8 миллиона ред.)", – рассказал в частности Луценко.



Как уточнил глава МВД Арсен Аваков, Александр Антипов задержан в порядке ст. 208 УК Украины и ожидает решения суда по определению меры пресечения.

"В материалах же уголовного дела он значится как бывший губернатор Луганской области, а позже начальник областного управления Налоговой администрации и начальник ГУ Миндоходов", – сообщил также Аваков у себя в Facebook.

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Всего обыски проводились в 15 областях Украины.

Генпрокурор Луценко отметил, что в двух областях налоговиков кто-то предупредил и они сбежали.



"Пограничники ждут, но лучше – сдаться следствию", – предупредил беглецов Луценко.

Как известно, 24 мая в Украине более 2 тысяч правоохранителей проводят антикоррупционную спецоперацию.



В рамках уголовных производств по делу о налоговых площадках, связанных с экс-министром налогов и сборов Александром Клименко, проводится более 450 одновременных обысков на территории 15 областей.

Украинская правда