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Антикоррупционная спецоперация: у луганского налоговика изъяли $3,8 миллиона

Среда, 24 мая 2017, 13:11

У задержанного в результате одномоментной антикоррупционной спецоперации экс-руководителя Государственной налоговой администрации Луганской области Александра Антипова изъяли 3,8 миллиона долларов наличности.

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, отчитываясь перед парламентом в среду.

"Уже задержаны и доставлены в Генеральную прокуратуру в наручниках 22 бывших руководителя налоговой системы, нанесшие ущерб Украине - около 10 миллиардов долларов. В частности, среди них руководители-налоговики таких областей как Харьковская - Денисюк, Луганской – Антипов. Кстати при обыске у него в чемодане нашли 2,8 миллиона долларов (позже в ГПУ уточнили сумму - 3,8 миллиона ред.)", – рассказал в частности Луценко.

Как уточнил глава МВД Арсен Аваков, Александр Антипов задержан в порядке ст. 208 УК Украины и ожидает решения суда по определению меры пресечения.

"В материалах же уголовного дела он значится как бывший губернатор Луганской области, а позже начальник областного управления Налоговой администрации и начальник ГУ Миндоходов", – сообщил также Аваков у себя в Facebook.

 
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Всего обыски проводились в 15 областях Украины.

 

Генпрокурор Луценко отметил, что в двух областях налоговиков кто-то предупредил и они сбежали.

"Пограничники ждут, но лучше – сдаться следствию", – предупредил беглецов Луценко.

Как известно, 24 мая в Украине более 2 тысяч правоохранителей проводят антикоррупционную спецоперацию.

В рамках уголовных производств по делу о налоговых площадках, связанных с экс-министром налогов и сборов Александром Клименко, проводится более 450 одновременных обысков на территории 15 областей.

Украинская правда

Темы: Фискальная службаМВД
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