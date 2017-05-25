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В ЕС сожалеют, что украинская власть препятствует работе НАБУ

Четверг, 25 мая 2017, 10:12

В Украине много людей, в том числе от власти, препятствуют работе Национального антикоррупционного бюро.

Об этом заявил глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли в интервью "Интерфакс-Украина".

"В Украине много людей, которые представляют групповые интересы, материальные интересы, в связи с этим они по понятным причинам хотят препятствовать работе НАБУ", - сказал он.

На вопрос, есть ли такие люди в украинской власти, посол уточнил: "Конечно, они всюду. Они работают в Раде, в правительстве, они представлены и в гражданском обществе, также они представлены и в украинских медиа".

Дипломат отметил, что такое сопротивление работе бюро связано с его профессиональной деятельностью.

"НАБУ расследует дела, в которых задействованы высокопоставленные лица. Если, к примеру, я был бы очень богатым украинцем, который годами крал деньги: с момента, как Украина получила независимость, - то я бы не хотел, чтобы НАБУ был эффективным и действенным органом. Я бы делал все для того, чтоб определенным образом противодействовать его деятельности", - добавил Мингарелли.

Как сообщалось, Генпрокуратура проводит расследование в отношении первого заместителя директора НАБУ Гизо Углави по подозрению в уклонении от уплаты налогов и сокрытии гражданства Грузии.

Сам Углава считает это уголовное производство давлением на бюро.

НАБУ открыло встречное уголовное производство по факту вмешательства в работу работника правоохранительного органа со стороны Генеральной прокуратуры.

Темы: НАБУЕС
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