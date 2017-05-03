Доклад HRW: сирийский режим систематически применяет химоружие

Использование сирийским правительством химического оружия стало широко распространенным и систематическим.

Об этом говорится в докладе международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW).

Правозащитники указывают, что недавняя химатака на Хан Шейхун провинции Идлиб, вызвавшая возмущение международного сообщества, не единственная в этом году. Правительственные военные самолеты сбросили бомбы с нервными агентами по крайней мере четыре раза с 12 декабря, в том числе в Хан Шейхун.

Некоторые из атак, говорится в докладе, были совершены для нанесения серьезных страданий гражданскому населению и являются преступлением против человечности.

Правозащитники напомнили, что после химической атаки в Гуте летом 2013 года, Совет Безопасности ООН потребовал, чтобы правительство Сирии уничтожил все запасы и производственные мощности химического оружия. В ответ Сирия присоединилась к Конвенции о химическом оружии в сентябре 2013. В июне 2014 года Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) объявила, что она вывезла декларируемое Сирией химическое оружие из страны для уничтожения, хотя и продолжила проверять правильность и полноту сирийской декларации.

Но на самом деле, отмечается в докладе, сирийское правительство использовало вертолеты для сброса самодельных боеприпасов, снаряженных хлором, с апреля того же года.

В то время как Конвенция о химическом оружии не запрещает хлор, поскольку он имеет много гражданских применений, конвенция запрещает его использование в качестве оружия. До сих пор, в период с апреля 2014 года и до конца 2016 года правозащитниками задокументировано 16 правительственных атак с использованием самодельных боеприпасов, содержащих хлор.

Число атак, о которых сообщалось в средствах массовой информации и социальных медиа гораздо выше. Расследователи ОЗХО нашли достаточно доказательств трех нападений с применением хлора в 2014 и 2015 годах, чтобы сделать вывод, что ответственность несет правительство.

Правозащитники опросили 60 человек, которые видели атаку в Хан Шейхун и ее последствия и исследовали фотографии и видео поражений, которые получили жертвы атаки.

"Human Rights Watch изучила десятки предоставленных местными жителями фотографий и видеозаписей воронки от первой бомбы. Местные жители считают, что это место является источником химических веществ, поскольку те, кто погиб, жили поблизости, а люди, которые приближались к нему, в том числе, первые спасатели, имели сильнейшие симптомы химического воздействия. На одной из первых фотографии воронки, сделанной спасателями, видно вещество, напоминающее жидкость на асфальте. Это может свидетельствовать о применении бомбы с зарином, который имеет жидкую форму при комнатной температуре", - говорится в докладе HRW.

В докладе отмечается, что фотографии и видеозаписи обломков снарядов, которые разорвались в Хан-Шейхуне, свидетельствуют о применении в этом городе авиабомб советского производства, разработанных специально для доставки зарина.

HRW указывает, что зеленая краска, которую видно на обломках, широко используется на заводах по производству оружия для маркировки химического оружия. KhAB-250, например, одна из двух бомб советского производства, специально предназначенных для доставки зарина боевым самолетом, имеет две зеленые полосы. Круглый объект, который видно на фотографиях кратера, похож на крышку, закрывающую отверстие для заполнения бомбы.