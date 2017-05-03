Обновленный проект бюджета США предусматривает $ 560 млн для Украины

Консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях США на 2017 финансовый год, представленный в Конгрессе Соединенных Штатов, предусматривает выделение не менее $ 560 465 млн в поддержку Украины.

Об этом говорится в проекте закона, представленном на официальном сайте Конгресса США, передает Укринформ.

"Из средств, выделенных этим Законом в соответствии с разделами III и IV, для помощи Украине должно быть доступно не менее $ 410 465 млн", - говорится в параграфе 7046 проекта документа.

Кроме того, в параграфе 9014 отмечается, что из бюджета США выделяется $ 150 млн в рамках "Инициативы помощи Украине в сфере безопасности".

В то же время, в законопроекте осуждается агрессия России против Украины и ее попытка аннексировать Крымский полуостров. В частности, что касается бюджетных ассигнований, законопроект запрещает выделение каких-либо средств "на имплементацию любых действий или политики, которые признают суверенитет РФ над Крымом". Кроме того, исключается возможность выделения помощи Крыму, если там будут фигурировать интересы российских финансовых учреждений или официальных представителей российского правительства.

Агентство напоминает, что бюджет Соединенных Штатов на 2017 финансовый год (который завершается 30 сентября) до сих пор пересматривается и не утвержден окончательно. После голосования в обеих палатах Конгресса США документ, чтобы получить статус закона, должен быть утвержден президентом США.