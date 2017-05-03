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Украина поднялась в рейтинге открытости государственных данных

Среда, 3 мая 2017, 04:59

Украина заняла 24 место по уровню развития открытых данных, поднявшись на 30 пунктов по сравнению с прошлым годом.

О результатах исследования Global Open Data Index, написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Facebook.

По сравнению с прошлым годом Украина поднялась на 30 пунктов: с 54 на 24 место.

"Это еще одно свидетельство открытости деятельности правительства. За последний год мы ввели единый портал открытых данных, открыли для свободного доступа большинство базовых реестров, присоединились к международной Хартии открытых данных и утвердили соответствующую дорожную карту развития открытых данных", - написал премьер-министр.

Согласно рейтингу, первое место в рейтинге заняли Австралия и Тайвань с показателями открытости данных 79%. Далее следуют Франция (73%), Великобритания (73%) и Канада (69%). Соседние с Украиной (49%) ступени заняли Гонконг (50%) и Польша (47%). На таком же уровне - 49% - открытость данных в Австрии и Словении. Россия находится на 34 месте (43%).

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Темы: рейтинг Украины
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