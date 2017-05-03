Украина присоединилась к конвенции о защите хребетных животных

Украина присоединилась к Европейской конвенции о защите позвоночных животных, которых используют для исследовательских и научных целей.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба в twitter.

"Подписал от имени Украины Европейскую конвенцию о защите позвоночных животных, используемых для исследовательских и других научных целей", - написал он.

Підписав від імені України Європейську конвенцію про захист хребетних тварин, що використовуються для дослідних та інших наукових цілей. pic.twitter.com/uoAo5Z3uFu — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 2 травня 2017 р.

Европейская конвенция о защите позвоночных животных была принята Советом Европы в 1986 году с целью минимизировать их использование в экспериментах, причиняющих психические и физические страдания.