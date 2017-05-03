Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина присоединилась к конвенции о защите хребетных животных

Среда, 3 мая 2017, 05:49

Украина присоединилась к Европейской конвенции о защите позвоночных животных, которых используют для исследовательских и научных целей.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба в twitter.

"Подписал от имени Украины Европейскую конвенцию о защите позвоночных животных, используемых для исследовательских и других научных целей", - написал он.

Европейская конвенция о защите позвоночных животных была принята Советом Европы в 1986 году с целью минимизировать их использование в экспериментах, причиняющих психические и физические страдания.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Европа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

Все новости...
Европа
Германия поддержит стремление Румынии присоединиться к Шенгену уже в этом году – Шольц
Байден после саммита НАТО посетит Финляндию для встречи с лидерами стран северной Европы
Главный дипломат ЕС: военная поддержка Украины должна стать долгосрочным проектом
Последние новости
10:45
видеоУсеянная трупами врага земля Авдеевки: ССО показали уничтожение штурмовиков
10:38
По всей Украине тревога из-за взлета МиГ
10:33
Тупо, ржачно или остроумно? Над чем (не)смеются в разных странах
10:13
Шольц после разговора с Байденом анонсировал помощь Украине на более чем 7 млрд евро
10:11
ЕС и Германия предоставят гранты по 10 тысяч евро украинским предприятиям
10:01
фото В Кельне прошел многотысячный митинг против идей крайне правых
10:00
Россия в очередной раз обстреляла прифронтовую ТЭС – ДТЭК
10:00
Оружие для избранных: что предусматривает законопроект о легализации оружия для гражданских
09:59
Цены на нефть падают: данные по ВВП Китая не оправдали ожиданий
09:54
видеоВ РФ подполье сожгло оборудование железной дороги и других объектов в районе трех городов – ГУР
Все новости...
Реклама: