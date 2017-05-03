Мэй пообещала, что руководству ЕС с ней будет тяжело

Британский премьер-министр Тереза Мэй сказала, что она будет женщиной, с которой председателю Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру вести переговоры по "брекситу" будет "дьявольски трудно".

Об этом пишет BBC.

Она отказалась от обязательства урегулировать проблему прав и статуса жителей ЕС в Британии и британцев в ЕС до июня.

На минувшей неделе источники в руководстве ЕС рассказали немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, что британские министры на встрече с Юнкером в Лондоне обнаружили полное непонимание процесса переговоров по "брекситу" и принципов работы союза и сложности стоящих задач даже в тех областях, где у сторон нет сущностных разногласий.

После этой встречи, как сообщала пресса, Юнкер позвонил канцлеру Германии Ангеле Меркель и рассказал, что Мэй настолько не разобралась в вопросе, что будто бы "живет в другой галактике".

Вслед за этим канцлер Германии Ангела Меркель заявила в Бундестаге, что некоторые британцы питают иллюзии, обсуждая условия выхода Британии из ЕС. Будущие отношения с Евросоюзом, по ее словам, должны обсуждаться только после решения вопросов, связанных с прекращением членства Британии в ЕС, таких как ее выплаты в союзный бюджет.

"Мне кажется, что недавно мы видели, что временами эти переговоры будут непростыми", - заметила Мэй в интервью BBC.

"Во время кампании по выборам лидера Консервативной партии один из моих коллег сказал, что со мной дьявольски трудно иметь дело. Так вот, теперь пришла очередь убедиться в этом Жан-Клоду Юнкеру", - добавила Мэй.

На процедуру согласования условий выхода Британии из ЕС Лиссабонский договор отводит до двух лет, после чего членство автоматически прекращается. Этот срок закончится 29 марта 2019 года, но может быть продлен по обоюдному решению договаривающихся сторон.

Покидающая ЕС страна не имеет права участвовать в обсуждениях своего решения другими членами союза.

Согласно статье 50 Лиссабонского договора, соглашение об условиях выхода должно быть одобрено квалифицированным большинством: то есть решение должно быть принято 72% остающихся стран-членов, представляющими 65% населения.

Также это решение должно быть поддержано депутатами Европарламента.