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Договоренности о личной встрече Путина и Трампа на G20 нет – WSJ

Среда, 3 мая 2017, 06:51

Телефонный разговор, состоявшийся между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, не привел к прорыву.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник. 

В Белом доме заявили, что Трамп и Путин согласились, что страдания в Сирии продолжаются уже слишком долго, и все стороны должны сделать все возможное, чтобы прекратить насилие. Стороны достигли договоренности, что Вашингтон отправит своего представителя на переговоры по сирийскому урегулированию, которые будут проходить в Астане 3-4 мая.

В пресс-службе Кремля, в свою очередь, сообщили, что стороны "высказались ... в пользу организации личной встречи в привязке к заседанию саммита Группы двадцати 7-8 июля в Гамбурге".

Однако, американский чиновник, говоривший на условиях анонимности, сообщил изданию, что телефонный разговор длился около 30 минут и был инициирован Путиным. По его словам во время разговора прорыва не произошло, и в администрации Трампа не уверены, что Москва серьезно относится к разрешению сирийского конфликта.

Кроме того собеседник издания уточнил, что конкретных договоренностей о личной встрече двух президентов на саммите G20 в июле, в ходе разговора также не было.

Как сообщалось, Путин и Трамп обсуждали координацию действий двух стран в борьбе с терроризмом в контексте Сирии, ситуацию вокруг КНДР.

При этом государственный секретарь США Рекс Тиллерсон положительно оценил телефонный разговор между лидерами США и России во вторник, назвав его детальным и конструктивным.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрампПутинСирияСШАРосcия
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