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Сутки в АТО: 63 обстрела, семь военных ВСУ ранены, один погиб

Среда, 3 мая 2017, 07:44

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 63 раза открывали огонь по опорным пунктам сил АТО.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Приморском направлении по позициям ВСУ у Водяного зафиксированы обстрелы из 120-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Опорные пункты сил АТО под Красногоровкой враг накрывал огнем минометов калибра 82 мм, гранатометов и пулеметов крупных калибров.

В Гнутовом противник применял минометы калибра 82-мм, зенитные установки ЗУ-23-2, гранатометы, пулеметы больших калибров и стрелковое оружие, а в населенном пункте Славное - 82-мм минометы.

Позиции ВСУ у Широкиного, и Новотроицкого враг обстреливал из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а опорные пункты неподалеку Павлополя и Марьинки - из гранатометов различных систем.

В районе Лебединского противник вел огонь из пулеметов больших калибров и стрелкового оружия, а позиции вблизи Чермалыка обстрелял из стрелкового оружия.

Кроме того, в районе Гнутового и Новотроицкого действовали вражеские снайперы.

На Донецком направлении огнем минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник накрывал позиции у Авдеевки.

В районе Луганского враг бил из 120-мм минометов, противотанковых гранатометов и пулеметов крупных калибров.

Позиции ВСУ под Невельским обстреливались из минометов калибра 120 мм и стрелкового оружия, а 82-мм минометы и пулеметы больших калибров враг применял вблизи шахты "Бутовка" и Каменки.

Защитники Зайцевого подверглись обстрелу из вооружения БМП, минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем.

Силы АТО в Троицком враг также обстреливал из 82-мм минометов, а кроме того из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Авдеевки активно действовали вражеские снайперы.

На Луганском направлении, из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и пулеметов больших калибров противник бил по опорным пунктам вблизи Крымского и Новозвановка.

В Катериновке враг применил 82-мм минометы, защитников Троицкого обстреливал также из минометов калибра 82 мм, а кроме того из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Позиции ВСУ вблизи Новоалександровки подверглись обстрелу из гранатометов и пулеметов крупных калибров, а у Валуйского и станицы Луганской из противотанковых гранатометов.

В штабе сообщили, что в отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение об адекватном открытия огня в ответ.

За минувшие сутки семь защитников Украины получили ранения. Вследствие обстрелов позиций одной из механизированных бригад ВСУ неподалеку Авдеевки погиб один военнослужащий.

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