Великобритания осталась без парламента

Со среды Великобритании придется временно жить без парламента, который с 00:00 был распущен перед досрочными всеобщими выборами, назначенными на 8 июня.



В соответствии с законодательством, британский парламент распускается за 25 дней до выборов.



Решение о роспуске парламента было принято по предложению премьера, которая посредством всеобщих выборов пытается укрепить позиции консерваторов перед тем, как в стране начнется активный процесс выхода страны из Евросоюза в соответствии с результатами референдума.



В среду премьер-министр будет принята королевой Великобритании Елизаветой II, которая должна будет формально утвердить роспуск парламента.

Интерфакс-Украина