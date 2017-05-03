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Донецкая фильтровальная станция снова без электричества

Среда, 3 мая 2017, 09:32

По состоянию на 7 утра  3 мая в Авдеевке отсутствует электроснабжение Донецкой фильтровальной станции.

Об этом сообщает ДСНС.

Для централизованного водоснабжения жителей города создан запас воды в городском резервуаре объемом 4 тыс. кубических метров. Решается вопрос о проведении ремонтно-восстановительных работ в условиях безопасности сотрудников.

Как известно 2 мая предварительно в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередач, что привело к прекращению электроснабжения Донецкой фильтровальной станции, которая централизованно обеспечивает водой город Авдеевка (около 22 тыс. Жителей).

"Украинская правда" в Threads

Темы: Авдеевка
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