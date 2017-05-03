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Стець будет инициировать обязательное страхование для журналистов

Среда, 3 мая 2017, 09:56

Министр информполитики Юрий Стець будет инициировать обязательное страхование для журналистов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства по случаю Всемирного дня свободы прессы.

"Учитывая вопиющие для современного мира случаи безнаказанности и заботясь о безопасности журналистов, вскоре МИП инициирует изменения в законодательство в части страхования", - заявил Стець.

"Тему поднимем вместе с Советом Европы и НСЖУ, медийщиками и страховщиками", - добавил он.

Таким образом, МИП планирует через законодательное урегулирование обязательного страхования, дать дополнительные гарантии в профессиональной деятельности.

В своем обращении он также отметил, что другая сторона свободы - ответственность. Он попросил журналистов осознавать ответственность перед обществом, соблюдать стандарты журналистики и беспристрастности высказываний, испытывая при этом свободу и поддержку государства.

Также он отметил, что дела журналистов Николая Семены и Романа Сущенко, содержащихся в России - это примеры нарушения прав журналистов на профессию и свободу слова со стороны РФ.

"В этот день я призываю мировое сообщество обратить внимание на наших политических заключенных-журналистов. Без поддержки международных организаций, мнений лидеров европейских государств быстрого освобождения не достигнуто", - Стець.

Темы: СМИ
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