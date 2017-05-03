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Кабмин разработает альтернативу "Воздушному экспрессу" в аэропорт Борисполь

Среда, 3 мая 2017, 10:28

Кабмин поручил Мининфраструктуры разработать возможность строительства линии наземного электротранспорта "Киев - Борисполь" вместо проекта железнодорожного сообщения между Киевом и международным аэропортом "Борисполь" "Воздушного экспресса".

Об этом говорится в протоколе совещания под руководством первого вице-премьера, министра экономического развития и торговли Степана Кубива, который приводят Українські Новини.

"Провести рабочее совещание о разработке и реализации в краткосрочной или среднесрочной перспективе инфраструктурного проекта строительства линии электрического наземного транспорта от конечных остановок Сырецко-Печерской линии метрополитена в город Борисполь и аэропорт "Борисполь", - сказано в нем.

Указано, что проект планирует реализовать с учетом поручений Кабмина, принятых касательно закрытия инфраструктурного проекта "Воздушный экспресс".

Как сообщали Українські Новини, ранее китайская компания China Railway International Group (CRIG) заявила о заинтересованности в строительстве железнодорожной ветки "аэропорт "Борисполь" - Киев" (Киевская область).

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