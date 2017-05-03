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Порошенко подписал закон, который позволяет дать Героя Украины Жизневскому

Среда, 3 мая 2017, 10:44

Президент Петр Порошенко подписал закон, позволит дать Героя Украины белорусу Михаилу Жизневскому, который погиб во время Революции Достоинства.

Соответствующий закон в среду подписал президент Петр Порошенко.

"Украина благодарна и всегда помнит подвиг Героев Небесной Сотни, отдавших самое ценное - свою жизнь. Отдали её не только за свободу нашего государства, но и за то, чтобы сохранить демократию и свободу во всей Европе и во всем мире", - отметил президент.

Порошенко подчеркнул, что в этой борьбе бок о бок с украинцами стояли и граждане других стран.

"На свой великий подвиг Небесная Сотня шла сознательно и без всякого страха, так же как и сегодня украинские Герои защищают наше государство от российского агрессора на Донбассе. Они защищают право Украины быть действительно независимой, успешной европейской страной", - отметил Порошенко.

Как известно, Закон "О внесении изменения в раздел V "Заключительные положения" Закона Украины "О государственных наградах Украины" был принят Верховной Радой 13 апреля 2017.

Законом устанавливается, что звание Герой Украины как исключение может быть присвоено посмертно иностранцу, награжденному орденом Героев Небесной Сотни, за совершение выдающегося геройского поступка, связанного с отстаиванием конституционных принципов демократии, прав и свобод человека во время Революции Достоинства (ноябрь 2013 - февраль 2014).

Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Глава государства инициировал внесение соответствующих изменений в действующее законодательство по результатам встречи с семьями Героев Небесной Сотни, которая состоялась 20 февраля этого года.

Президент наградил орденами Героев Небесной Сотни трех иностранцев - граждан Беларуси Михаила Жизневский, Грузии - Зураба Хурция и Давида Кипиани, погибших во время Революции Достоинства.

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