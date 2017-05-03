На апелляцию Мартыненко пришли депутаты и его дочь
Среда, 3 мая 2017, 11:48
На рассмотрение апелляционной жалобы относительно меры пресечения экс-нардепу Николаю Мартыненко пришли около 20 народных депутатов из фракции "Народный фронт".
Об этом сообщает корреспондент УП из Апелляционного суда.
В частности, среди них есть Павел Пинзеник, Андрей Тетерук, Елена Ледовских, Игорь Васюник, Виталий Корчик, Геннадий Кривошея и другие.
"Это судебное заседание не меньшее, чем предыдущее, поэтому мы здесь", - отметил в разговоре с УП депутат Пинзеник.
Сам Мартыненко появился в здании суда в сопровождении своей дочери Анны.
Как известно, прокуратура обжаловала решение Соломенского суда о мере пресечения.
Роман Кравец, УП