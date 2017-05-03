В США начали расследование в отношении француза-боевика ОРДО

В армии США начали расследование в отношении 29-летнего француза Гийома Кувельє, который в 2014 году воевал на стороне террористов ОРДО на Донбассе.

Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на спикера американской армии полковника Пета Сейбера.

Сообщается, что поводом для внутреннего расследования стала статья, опубликованная изданием The Washington Post 1 мая. Журналисты выяснили, что гражданин Франции и США Кувельє, который прошел курс молодого бойца и начал служить в американской армии с 2017 года, исповедовал ультранационалистические взгляды во Франции и боролся против Вооруженных сил Украины на стороне боевиков так называемых Отдельных районов Донецкой области в 2014 году.

По словам Сейбера, расследование установит, были ли нарушены процедуры набора на службу во время принятия в ряды армии Кувельє. Сам Кувельє в комментарии The Washington Post подтвердил, что воевал вместе с россиянами.

"Публикуя историю про меня, вы наносите удар по моей карьере и делаете большую услугу тем, кто пытается посрамить армию. Моим бывшим русским товарищам это понравилось бы... Поэтому я прошу вас еще раз подумать над использованием моего имени и / или фото", - цитирует издание Кувельє.

При этом бывший боевик утверждает, что изменился. "Армия (США - ред.) - мой единственный шанс двигаться вперед и порвать с прошлым... Я понял, что мне нравится эта страна, здешний образ жизни и конституция, достойная того, чтобы ее защищать", - написал он во время переписки с журналистами газеты.

Сообщается, что Кувельє принимал участие в съемке пропагандистских материалов о конфликте на Донбассе. Его можно увидеть, в частности, в документальном фильме "Вежливые люди" бок-о-бок с Игорем Гиркиным-Стрелковым. В сети интернет также распространяют фото Кувельє рядом с "боевыми товарищами" с георгиевской лентой на груди.

По словам пресс-секретаря командования по рекрутингу армии США Келли Блэнд, желающие стать солдатами американской армии проходят ряд проверочных процедур – в частности на уголовное или экстремистское прошлое.

"Членство в банде или иной группе, которая связана с преступной деятельностью или экстремистскими взглядами, несовместима с ценностями армии, и заявителям, которые являются членами (таких групп - ред.), отказывают в приеме на службу на основании их сомнительной моральной репутации", - говорит она.