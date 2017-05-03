Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Экс-руководитель прокуратуры Каховки, который требовал взятку, пойдет в суд

Среда, 3 мая 2017, 13:06

Генинспекция ГПУ передала в суд обвинительный акт в отношении экс-руководителя Каховской местной прокуратуры Херсонской области за взяточничество.

Об этом сообщил Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице Facebook

"Генеральной инспекцией закончено расследование в уголовном производстве по подозрению теперь уже бывшего заместителя руководителя Каховской местной прокуратуры Херсонской области и передано в суд обвинительный акт", - написал он.

По его словам, установлено, что прокурор требовал от одного из предпринимателей и его отца неправомерную выгоду в сумме 400 тыс грн за непривлечение предпринимателя к уголовной ответственности в уголовном производстве за самовольное занятие земельного участка, закрытие этого производства и предоставления возможности беспрепятственно собрать выращенный урожай на земельном участке.

"Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины, которая предусматривает лишение свободы до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества", - отметил Луценко.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

Все новости...
Последние новости
10:45
видеоУсеянная трупами врага земля Авдеевки: ССО показали уничтожение штурмовиков
10:38
По всей Украине тревога из-за взлета МиГ
10:33
Тупо, ржачно или остроумно? Над чем (не)смеются в разных странах
10:13
Шольц после разговора с Байденом анонсировал помощь Украине на более чем 7 млрд евро
10:11
ЕС и Германия предоставят гранты по 10 тысяч евро украинским предприятиям
10:01
фото В Кельне прошел многотысячный митинг против идей крайне правых
10:00
Россия в очередной раз обстреляла прифронтовую ТЭС – ДТЭК
10:00
Оружие для избранных: что предусматривает законопроект о легализации оружия для гражданских
09:59
Цены на нефть падают: данные по ВВП Китая не оправдали ожиданий
09:54
видеоВ РФ подполье сожгло оборудование железной дороги и других объектов в районе трех городов – ГУР
Все новости...
Реклама: