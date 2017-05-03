Экс-руководитель прокуратуры Каховки, который требовал взятку, пойдет в суд

Генинспекция ГПУ передала в суд обвинительный акт в отношении экс-руководителя Каховской местной прокуратуры Херсонской области за взяточничество.

Об этом сообщил Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице Facebook

"Генеральной инспекцией закончено расследование в уголовном производстве по подозрению теперь уже бывшего заместителя руководителя Каховской местной прокуратуры Херсонской области и передано в суд обвинительный акт", - написал он.

По его словам, установлено, что прокурор требовал от одного из предпринимателей и его отца неправомерную выгоду в сумме 400 тыс грн за непривлечение предпринимателя к уголовной ответственности в уголовном производстве за самовольное занятие земельного участка, закрытие этого производства и предоставления возможности беспрепятственно собрать выращенный урожай на земельном участке.

"Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины, которая предусматривает лишение свободы до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества", - отметил Луценко.