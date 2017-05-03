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Порошенко: Отобранные у Януковича деньги укрепят гривну

Среда, 3 мая 2017, 13:07
Порошенко: Отобранные у Януковича деньги укрепят гривну

Президент Петр Порошенко уверяет, что изъятые судом 1,5 млрд долларов окружения Виктора Януковича прибавят стабильности национальной валюте.

Об этом шла речь на совещании президента с министром финансов Александром Данилюком и главой Национального банка Валерией Гонтаревой, передает пресс-служба главы государства.

По словам Порошенко, на данный момент в госбюджет перечислены уже 1,1 млрд долларов из 1,5 млрд. Это укрепит финансово-банковскую систему, добавит стабильности гривне и создаст инвестиционную привлекательность украинской экономики.

"По состоянию на сейчас ни одной жалобы на это решение (суда – ред.) не поступило. И так называемых собственников, которые бы предъявили свои претензии на эти деньги, так и не появилось", - отметил он.

Президент подчеркнул, что кроме зачисленных на счета Госказначейства 1,1 млрд долларов, дополнительно еще 200 млн долларов в ценных бумагах будут переданы Министерству финансов, и на эту сумму будет уменьшен внутренний долг государства.

"Это не просто увеличивает возможности государственного бюджета и Украинского государства по восстановлению справедливости и инвестирования этих средств в украинскую армию, укреплению обороноспособности нашего государства и восстановлению социальной справедливости, направив эти средства на защиту наименее защищенных слоев населения. Также эти средства будут зачислены в золотовалютные резервы государства", - подчеркнул Порошенко.

По его словам, после зачисления этих средств золотовалютные резервы государства составят 18,4 млрд долларов США. Он напомнил, что в 2015 году эта сумма была меньше 5 млрд долларов.

"Это укрепляет финансово-банковскую систему, добавляет стабильности национальной денежной единице. Это будет способствовать инвестиционной привлекательности украинской экономики", - подчеркнул глава государства.

Порошенко также отметил, что этот этап операции завершается, но судебные процессы будут продолжаться и в дальнейшем.

"Мы ждем еще судебных решений о возвращении денег, которые были украдены у украинского народа, в государственную казну", - сказал он.

Глава НБУ Валерия Гонтарева в свою очередь отметила, что увеличение резервов на 1,1 млрд долларов очень важно для обеспечения макрофинансовой стабильности нашего государства.

28 апреля стало известно, что арестованные почти 1,5 миллиардов долларов экс-президента Виктора Януковича и его команды будут перечислены в госбюджет Украины. Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил, что перечисление средств завершилось.

По словам депутата Сергея Лещенко, средства Януковича конфисковали с нарушениями.

Украинская правда

Темы: ЯнуковичсудПорошенкоэкономика
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