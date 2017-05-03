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США продолжат помогать Украине деньгами – Данилюк

Среда, 3 мая 2017, 15:22

Соединенные Штаты остаются приверженными дальнейшей финансовой поддержке Украины.

Об этом глава Министерства финансов Александр Данилюк сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Украинская делегация, которую я возглавлял, принимала участие в ежегодном весеннем собрании Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ) в США (проходило 18-23 апреля – ред.)… В Вашингтоне также состоялись важные встречи с новой Администрацией президента США, в том числе, с ключевым представителем экономического блока администрации - министром торговли США Уилбуром Россом... Меня заверили в том, что финансовая поддержка Украины продолжится, потому что наша страна является стратегически важной в регионе", - сказал он.

Данилюк также отметил, что на встрече с министром Россом обсуждался вопрос привлечения в Украину инвестиций.

"В прошлом известный финансист с Уолл-стрит прекрасно понимает инвестиционные возможности Украины и пути реализации потенциала нашей страны. В новой администрации заинтересованы в развитии двухсторонних экономических отношений и расширении присутствия американского бизнеса в Украине. Сейчас работаем над конкретным списком потенциальных совместных проектов, а также над устранением преград для привлечения инвестиций в страну", - сказал глава Минфина Украины.

Данилюк также отметил, что намерения администрации США сокращать техническую поддержку всем странам были частью предвыборных обещаний и, соответственно, планов президента США Дональда Трампа.

"Такое решение не является неожиданностью и важно отметить, что это решение касается не только Украины, а всей международной помощи, поэтому не является показателем снижения уровня политической поддержки Украины", - заверил глава Минфина.

По его словам, во время визита в США украинская делегация также провела ряд встреч с инвесторами относительно предстоящего выхода Украины на внешний долговой рынок.

"Мы планируем выходить на рынки капитала в этом году, поэтому важно уже сейчас общаться с инвесторами... Я встречался с потенциальными инвесторами в Вашингтоне, Нью-Йорке и Бостоне. Все они позитивно оценивают наши реформы, но ожидают запуска земельной и пенсионной реформ, чтобы окончательно убедиться в том, что в Украине серьезно настроены продолжать структурные изменения и развивать экономику", - сказал Данилюк.

Темы: СШАэкономика
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