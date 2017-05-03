Украинец Панов в российском суде объявил голодовку

Украинец Артур Панов, которого удерживает РФ, на заседании суда в Ростове объявил о начале сухой голодовки с требованием выдачи его Украине в двухнедельный срок.

Об этом сообщил в Facebook журналист Владислав Рязанцев, который находится в Северо-Кавказском Окружном Военном Суде.

"Уроженец Краснодона Артур Панов, обьявленный в ряде СМИ умершим, на сегодняшнем заседании военного суда объявил о начале сухой голодовки с требованием выдачи его Украине в течении 2-х недель", - сообщил Рязанцев.

По версии следствия, являвшийся активным приверженцем идей национализма украинец решил совершить в Ростове-на-Дону террористический акт с помощью самодельного взрывного устройства. Сделать это он намеревался в месте массового скопления людей.

Для того, чтобы исполнить задуманное, обвиняемый начал переписываться в соцсетях с ростовчанином. Украинец рассказал ему о том, что на территории Ростова-на-Дону планируется теракт, и пообещал ему в случае успеха денежное вознаграждение и выезд за пределы России.

Гражданин Украины в домашних условиях якобы изготовил и хранил взрывчатые вещества и устройства. С ноября по декабрь 2015 года он вел поиск потенциальных объектов с массовым пребыванием людей, а также проводил разведку имеющихся на них антитеррористических систем безопасности.

Как утверждает российское следствие, в конце ноября 2015 года Панов и местный житель встретились в Ростове-на-Дону, где ростовчанин узнал подробности о планируемом теракте, мощности взрывного устройства и компонентах, из которого оно будет изготовлено, а также о предполагаемом месте совершения теракта.

В начале декабря 2015 года украинец был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Ростовчанина задержали в апреле 2016 года.

Панов обвиняется в приготовлении к террористическому акту и покушении на вовлечение лица в его совершение, незаконном изготовлении взрывчатых веществ и публичном оправдании терроризма, житель Ростова-на-Дону - в содействии террористической деятельности.