Адвокаты Януковича настаивают, что он до сих пор не знает о суде

Накануне подготовительного заседания Оболонского суда адвокаты экс-президента-беглеца Виктора Януковича настаивают, что он не вызван на заседание должным образом.

Об этом сообщил адвокат АО "AVER LEX" Виталий Сердюк, который представляет интересы Виктора Януковича.

"Оболонский суд при постоянном давлении вынужденно нарушил процедуру сообщения моего клиента о дате и времени проведения подготовительного судебного заседания, обязательным участником которого согласно УПК Украины он должен быть. Виктор Янукович может быть вызван на данный процесс исключительно в порядке международной правовой помощи, чего до сих пор не сделано", - отметил Сердюк.

Поэтому, по мнению адвоката, отправление сообщения на адрес Виктора Януковича в Ростове-на-Дону через обычную почту и публикация вызова в газете "Урядовый курьер" 12 апреля является нарушением.

"Второе нарушение - от 18 апреля Оболонский суд направил вызовы на последние адреса проживания и регистрации Виктора Януковича в Украине, совершил второе объявление в "Урядовом курьере" и сообщение на сайте Оболонского суда", - отметил Сердюк.

По его мнению, таким образом вызов в суд может только в случаях проведения специального предварительного расследования и специального судебного производства. А изменения в Уголовный процессуальный кодекс от 16 марта 2017 года, на которые ссылался Оболонский суд при повторном сообщение через газету "Урядовый курьер", вообще не содержат никаких особенностей вызова лица в подготовительное заседание.

"В отношении Виктора Януковича в настоящее время не осуществляется ни специальное досудебное расследование, ни специальное судебное производство. Решение о последнем вообще может быть принято только при наличии оснований и только по результатам проведенного подготовительного судебного заседания, на которое Виктор Янукович должен быть вызван исключительно в общем порядке для лиц, находящихся за рубежом, то есть в порядке международной правовой помощи (согласно ч .7 ст. 135 УПК Украины) ", - отметил адвокат.

Как известно, к Януковичу применяют процедуру специального (заочного) досудебного расследования.

В Генпрокуратуре отмечают, что единственным поводом для прекращения заочного расследования является добровольное появление Януковича в Украине.

Украинская правда