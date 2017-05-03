Дуда пообещал Порошенко разобраться со сносом памятника воинам УПА

Президент Польши Дуда пообещал президенту Петру Порошенко, что лично рассмотрит инцидент с демонтажем украинского памятника в селе Грушовичи вблизи Перемышля 26 апреля этого года.

Об этом он сказал во время их совместного телефонного разговора в среду, во время которого Порошенко поздравил Дуду с 226-й годовщиной Конституции Речи Посполитой, сообщает пресс-служба президента.

Президент Украины осудил инцидент с демонтажем украинского памятника в селе Грушовичи вблизи Перемышля 26 апреля этого года. Он подчеркнул неприемлемость осквернение государственных символов Украины и отметил, что это потребует реакции польского руководства.

В ответ Дуда пообещал лично рассмотреть этот инцидент и дать ему надлежащую оценку, чтобы не допустить подобных рецидивов в будущем.

Была также достигнута договоренность о координации шагов по легализации всех мест захоронений как на территории Польши, так и польских в Украине, с целью обеспечения им надлежащей опеки на государственном уровне в соответствии с двусторонним соглашением о сохранении мест памяти.

В контексте чествования 70-й годовщины операции "Висла" Порошенко выразил надежду на неизменность позиции польского руководства по решительного осуждения этого преступления коммунистического режима, в результате которого 140 тысяч украинцев были принудительно выселены из своих домов.

Порошенко пригласил Главу польского государства посетить с визитом Украину в текущем году.